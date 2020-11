Et ettevõtmine oleks rahvarohkem, kaasati 12. novembri üritusele juba mullu ka Tartu taliujujad.

Tänavu oli distants Emajõe vanas ujulas 102 meetrit. Kohale tuli rekordarv ujujaid: kokku 25, neist kaheksa naist. Seitsme aasta rekordit näitas ka veetemperatuur – pluss 5,2 kraadi –, samuti +5,5-kraadine õhusoojus. Vaid ühel osalejal oli külma kaitseks seljas kalipso, teised nautisid suplust päikselise taeva all tavalistes ujumisriietes.

Sportliku elustiiliga naiskorravalvurid rääkisid, et alustasid külmas vees ujumist oma kodukandis juba eelmisel sügisel, et tulla politsei tähtpäeval Tartusse ujuma. Mullu jäi see neil tööülesannete tõttu küll tegemata.