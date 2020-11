Eesti meditsiinisüsteem on korraldatud praegu nõnda, et eriarstiabi andvatel haiglatel pole selle kõrvalt lubatud tegeleda peremeditsiiniga. Samal ajal on terviseamet näiteks Setomaa valda tulutult otsinud oma perearsti ning seda leidmata sulgenud Meremäe nimistu. Ka Värskas võtab praegu patsiente vastu asendusarst Räpinast, kellega sõlmitud leping saab aasta lõpus ümber.