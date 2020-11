Põlva uue turu katusel hakatakse ka laulma

Põlva vallavanema Georg Pelisaare selgituse järgi lammutatakse esmalt Kurepesana tuntud korstna küljes olev vana katlamajahoone, mille asemele tuleb uus tururajatis.

«Tegemist ei ole kinnise ehitisega, küll tuleb sellele katus peale, mis on ühtlasi vaateplatvorm. Katusel on lava, kus saavad esineda väiksemad kollektiivid. Lisaks kauplemiskohtadele on all kohvik ja WCd. Värske väljanägemise saab ka olemasolev turg,» sõnas ta.

Ehitusraha pärineb koroonaaja erakorralisest investeeringutoetusest. Turu valmimist loodab omavalitsusjuht järgmisel aastal.

Läinud kuul kuulutas Põlva vallavalitsus välja riigihanke uue turu projekteerimiseks ja väljaehitamiseks ning vana turu uuendamiseks koos parkla ning vajalike platside ehitusega.

Projekteerijatel tuleb arvestada, et rajatav hoone sobituks 2018. aastal valminud keskväljaku miljööga ja Oja tänava jõeäärsesse parki. Konstruktsioonides kasutatavad materjalid võiksid olla eelkõige teras, betoon, puit ja klaas.

Lisaks kauplemiskohtadele on turukatuse all veel kohvik ja WCd.

Uuendamist vajab ka teisel pool Orajõge asuv loodusliku pinnasega parkla, mis ehitatakse välja nüüdisaja nõuetest lähtuvalt ning see saab ka tugevama katte.

Kauplejad on kahevahel

Kümmekond aastat igal kolmapäeval ja laupäeval Põlva turul põhiliselt köögiviljadega kauplev räpinlane Anneli kahtles, kas teda juurikatega turupaviljoni siiski lastakse.

«Mul ju selline tolmune kaup – ma vist ei saa piimade ja lihadega kokku minna. Aga eks see ole siis näha, kui turuhoone kord avatakse. Kui sinna ka kohvik ja WCd tulevad, eks ta ikka tore on. Päris ilma WCta me praegu ei ole.»

Suuremaid muutusi Põlva turul pole Anneli kümne aasta vältel täheldanud. «Inimene, kes käis seni turul, käib edasi, ja kes ei käi, see ei käi,» märkis ta.

Samuti juurikatega, aga ka hapendatud kapsaga kauplev Jaan nimetas Põlva turu eripäraks, et kõik tahavad autode pealt müüa.

«Võib-olla sobiks edaspidi mingi segavariant – et oleks ka autolt müük võimalik. Ja kui kevadel taimemüük on, ma küll ei kujuta ette, kuidas neid müüma hakatakse. Ja kes siin üldse käima hakkab, kui toidupoed on ümberringi?» arutles ta.

Kuuldes plaanist, et turu lae peale tuleb lava, hakkas Jaan naerma: «Kas see on teine Intsikurmu?» küsis ta.

Pensionär Ants Mittile (esiplaanil) on mõte uuest turuhoonest igati meeltmööda. Tulevane tururajatis tuleb korstnaga hoone asemele. FOTO: Mati Määrits

Pensionär Ants Mittile aga on mõte uuest turuhoonest igati meeltmööda. «Hoones olla on hoopis midagi muud kui avamaal. Katus on ikka katus. Eks see tuleb nagu Tartu avaturul, kus sulle vihm kaela ei saja. Praegu leian varju auto pagasiluugi all, kauba kaitseks on kile. Mina käin siin peaaegu igal turupäeval – muidugi hooajal. Kogu kaup on enda kasvatatud – nii palju, kui jõuab teha. Ka mesi on omast käest. Kuigi aed on suur, siis enam-vähem lahti kaubast siiski saab.»

Pihkvas tuli mett müüa kausist

Põlva turul müümas käib Tartu katsesovhoosis peaenergeetiku asetäitja ametit pidanud mees kolmas aasta.

«Nõukogude perioodil käisin muudkui Jõhvi ja Leningradi vahet. Jõhvis oli sel ajal rikas rahvas. Leningradis läks hästi porgand. Korralik porgand maksis kolm ja pool rubla kilo. Sain selle eest peaaegu sama palju raha, kui oli mu aastapalk. Ühel aastal viisin sügisel sealsele turule müügiks ka peterselli – seegi läks päris hästi. Seal ainult ei tahetud kaaluga osta, vaid pundiga,» meenutas ta.