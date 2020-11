Valka jõudnud endine diplomaat: New York hakkas väsitama

Merits pajatas oma elust sellisel toonil, justkui oleks tal pisut tüütu mõtteid jagada. Vaoshoitud esitus on pealtnäha kerges konfliktis vaheldusrikka eluga. Ta meenutas, et sündis Võrus praegusel Karja tänaval. Tema ema on võrokene, ent kuna isa oli alati olnud pealinlane, möödus noormehe elu Tallinnas. Võru aga tekitab senini hea tunde. «Olen Võrus veetnud lapsepõlves aega tädi ja sugulaste juures. Nüüd on side Võruga peaaegu katkenud, aga linn tekitab minus nostalgiat ja alati kui sinna satun, on soe tunne südames. Ma oleks eelistanud kindlasti Võrus üles kasvada.»