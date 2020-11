PILDID ⟩ Põlvamaa vokaalansamblite ja solistide žanripäeval konkureerisid ka maskis lauljad

Päevajuht Ivari Saare tervitas kohale saabunuid ja kohalik kultuurijuht Anu Luiga süütas mälestusküünla neile lauljatele ja juhendajatele, kes laulavad tänaseks päevaks juba taevastes kõrgustes.

Hääled lauldi lahti ühislauluga „Võhandu kaldal“, mida saatsid pillimänguga Veiko Kivi, Andres Määr ja Urmas Roht.

Esimesena astus lavale Vana-Koiola rahvamaja naisansambel Laululust, kes on tegutsenud koos üle poole sajandi. Vaatamata sellele ollakse nooruslikud ja pisut ka lapsemeelsed. Koos laulmiseks koguneb ansambel korra nädalas. Esinemas on käidud valla ja maakonna eakate pidudel, Lõuna-Eesti Memme-Taadi pidudel, maakondlikel žanripäevadel, korduvalt ka Kambja Lüüral. Ansamblit juhendab Heli Vestla. „Memme-taadu lauluga“ näidati publikule, et ajaga käiakse kaasas ja osatakse ka räppida.

Päev jätkus Põlgaste naisansambli Vannamuudu esinemisega. Vannamuudu on pika traditsiooniga ansambel- laulupisikut on rõõmuga edasi antud ka noorematele lauljatele juba 24 aastat. Iga proov on oodatud sündmus ja esinemisi planeeritakse peensusteni. Kui laulude õppimise ja lihvimise teeb kollektiivile lihtsaks juhendaja Andres Määr, siis suurim vaidlemise koht on enne esinemisi kostüümid. Aga nii, nagu aeg muutub, muutub ka mood, kuid laulud ja laulurõõm jäävad. Jõukohased laulud ja suurepärane saade jätsid ansamblist väga hea mulje.

Esinemisjärje võttis üle Veriora naisansambel Kadri, kellel koos laulmise staaži üle 50 aasta. Proovid toimuvad Veriora külakeskuses. Kadri on osalenud nii valla kui ka maakonna üritustel: toredad on olnud Põlvamaa ja Lõuna-Eesti Memme-Taadi peod, vokaalansamblite žanripäevad, Põlva- ja Võrumaa seltskonnalaulupäevad. Korduvalt on esinemas käidud Viluste jõululaadal, Räpina ja Leevi hooldekodus. Ansamblit juhendab Heli Aia. Ansamblil on mahe ja ühtlane kõla, kaunis ja soliidne riietus.

Esinemisjärg jõudis Valgjärve naisansambli Sügiskuld kätte, kes väärib oma nime- lauljate keskmine vanus on 71 aastat ja ansambli igagi küünib juba 50. aastani. Tähelepanuväärne on, et neli ansambli praegust liiget on koos laulnud algusaastatest alates. Osaletud on maakonna ja Lõuna-Eesti Memme-Taadi pidudel, Uma Pidol ja valla sündmustel. Jõulu- ja kevadkontserte on antud Tartu ja Saverna hooldekodudes. Valgjärve, Kõlleste ja Kanepi vallad liideti ja lauljad ühinesid, praeguse koosseisuga tegutsetakse alates 2020.a. oktoobrikuust. Ansamblit juhendab Virve Paal, akordionil saadab Veiko Kivi. Nõudlike laulude esitamisel kõlas kaunis kolmehäälsus.

Solistidest astus esimesena lavale Kiira Mihnovitš, kes on MTÜ Eesti-Slaavi Kultuurisild liige ja elab Põlvas. Kiira esineb erinevatel kultuurisündmustel üle Eesti, kuhu teda kutsutakse, näiteks Värska sanatooriumis. Suvel esines ta aga Võõpsu kalameestepäeval. Juhendajat Kiiral pole ja ta õpib ise laulud selgeks. Tema repertuaaris on 50– 90ndate populaarsed venekeelsed laulud. Lauljanna suutis lavasarmiga publikut suurepäraselt kaasa haarata.