Lähipäevil kerivad õhusooja maksimumid 12 kraadini

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, sadu võib kohati tugev olla. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, puhanguti kuni 17, rannikul 22 m/s. Sooja on 5-10 kraadi, öö hakul on temperatuur Ida-Eestis vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, puhanguti kuni 17, rannikul 22 m/s, pärastlõunal lühiajaliselt nõrgeneb veidi. Sooja on 8-12 kraadi.

Neljapäeva öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 8-13, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 24 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal on saju võimalus väike, pärastlõunal sajab mitmel pool vihma. Puhub edelatuul 8-13, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 24 m/s, õhtupoolikul veidi nõrgeneb. Sooja on 8-12 kraadi.