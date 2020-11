Soovijail peatub detsembrist ajutiselt teise samba makse

«Tuletame ettevõtete raamatupidajatele meelde, et novembri teises pooles on mõistlik teha päring Pensionikeskusele, et kas teise sambaga liitunud töötajad jätkavad kogumist või on sellest ajutiselt loobunud,» ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste pressiteates.