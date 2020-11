Valgamaad ähvardab politseinike nappus

Valgamaal on 45-aastaseid ja vanemaid politseiametnikke 49 protsenti. Võru- ja Põlvamaal on nende osakaal tagasihoidlikum. Põlvat aitab eeskätt Tartu lähedus, tõdeb Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm. FOTO: Tiit Loim

Kuigi praegu on politseiametnikke veel enam-vähem vajalikul hulgal, ootab pensionile minejate ja vähese järelkasvu tõttu ees nende defitsiit. Lõuna-Eestis annab see eriti tunda Valgamaal. Probleemne on jätkuvalt ka perearstiabi, kus üle 60-aastaste arstide suure hulgaga jäävad silma Põlva- ja Võrumaa.