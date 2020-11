Siim Saavik: eest libisev pension

Kuna keskmine eluiga on Eestiski tõusuteel ja eakate osakaal üha suureneb, ei ole imestada, kui see «eeldatav eluiga» tõuseb aina kõrgemale. Iseasi on, kuivõrd hea tervise juures on need, kes sellest keskmisest vanusest kauemgi elavad. Vaadates pensioniea pidevat tõstmist, jääb üle ainult loota, et pension saab igale inimesele osaks ajal, kui veel on jaksu sellega midagi pihta hakata – mitte ainult hooldekodu kulusid maksta.