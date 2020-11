Kalmer Sarv: kellaosutite keeramine tekitab koolilastel nii unehäireid kui ka stressi

Möödunud on mõni nädal järjekordsest kellaosutite keeramisest – seekord liigutati neid siis jälle tunni võrra tagasi. Sügisene ja kevadine kellakeeramine on olnud üsna vastuoluline teema, mis on aastaid leidnud kõlapinda ja leiab tänaseni. Vastavasisulisi arutlusi võib leida nii internetifoorumitest kui leheveergudelt. On nii poolt- kui ka vastuolijaid.