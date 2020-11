«Reisibüroodel ei ole tõesti praegu head ajad, kriis on meie tegevust tõsiselt mõjutanud,» rääkis Võrus tegutseva ABZ Reisid OÜ tegevjuht Kristi Valk. «Suvel korraldasime ise vaid mõne üksiku reisi. Plaanime praegu küll järgmise aasta tegevust, kuid teadmatus on suur.»

Valgu sõnul toimib praegu mingil määral lennu- ja laevapiletite müük ning oma reisikorraldus. «Puhkusereiside osa on null, need on kõik järjest tühistatud,» lisas Valk. «Võib ka olla, et kui vaktsiin nüüd välja tuleb, pääsevad inimesed nagu paisu tagant. Need, kes harjunud reisima, igatsevad seda väga.»