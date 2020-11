Tugev tuul põhjustas elektrikatkestusi

Katkestused pole samas aga pikaajalised ning elektrikud on lühikese ajaga rikked kõrvaldada.

Ilmateenistus on välja andnud kollase ehk esimese astme hoiatuse, mis tähendab, et ilm võib teatud puhkudel olla ohtlik. Lõuna- ja edelatuul puhub Lõuna-Eestis puhanguti kuni 15 m/s, rahunemist on oodata lõunaks.