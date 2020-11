Valga veekeskus võib valmida ülejärgmise aasta lõpuks

Valga vallaarhitekt Jiri Tintera märkis lepingu allkirjastamisel, et piirilinna elanikud on veekeskust juba kaua oodanud. Vahepeal pausile jäänud projekt on nüüd taas aktiivselt käima läinud. «Kui tahad veekeskusesse sõita, on kõige lähem Valmiera või Otepää, mis on väga kaugel. Valga praeguses turuolukorras erainvestor seda keskust siia kunagi ei tee. Näeme, et on omavalitsuse ülesanne proovida seda võimalust tagada,» rääkis Tintera.