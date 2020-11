Saunamaraton Otepääl lükatakse edasi

«Meie jaoks on tähtis see, et sündmus oleks turvaline nii saunaomanikele, osalejatele kui ka korraldajatele. Euroopa Saunamaraton on nautlemise sündmus, paraku ei ole antud hetkel meil võimalik maandada riske, mis võivad ohustada sellega seotud inimeste tervist,» märkis Riivald. «Meil on tegemist niiskete, kinniste ruumidega kus on koos palju inimesi - see aga on viirusele kõige parem leviala. Sellest johtuvalt oleme otsustanud XII Euroopa Saunamaratoni korraldamise lükata aasta võrra edasi.»