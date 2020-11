Kohtumine hundiga pani õnnest jalad värisema

Eesti rahvuslooma hundi pildi peale saamine nõuab vedamist, et üldse loomaga kohtuda, kuid ka kavalust ja kärmet tegutsemist, et sündmusest ka dokument maha jääks. Sel korral olid Kobela naabruses Madise külas autoga ringi luusinud loodusfotograafist isal Janek Joabil ja poeg Jan Fredil need kolm tingimust täidetud.