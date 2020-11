«Järgmise aasta mesi jääb saamata, sest need on talvituma pandud pered. Midagi ei ole teha, tuleb kohaneda. Mingi osa kompenseeritakse, aga see on väike. Nüüd ehitasime aia ümber: ülejäänud pered on kaitstud, enam pole karu ka käinud. Huvitav on see, et seal lähedal elab üks pensionär ja karud tulevad nii lähedale majale, et see on müstika. Isegi alla saja meetri kaugusel käivad öösiti,» rääkis Ott Papagoi.