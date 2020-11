COVID ⟩ Viiruse läbi põdenud noor mees soovitab hoiatusi tõsiselt võtta

«Enne kui ma ise koroonaviiruse sain, oli minu suhtumine nii nagu paljudel teistel noorematel inimestel – ma küll ei soovi haigeks jääda, aga isegi kui ma selle saan, ei juhtu midagi hullu ja põen läbi nagu tavalise külmetushaiguse,» kirjutas ta Facebookis.

Rauno ei lasknud koroonaviirusel oma elu mõjutada, käis reisimas, kuni paari kuu eest haigestus. «Haiguse alguses mõtlesin, et, ah, ei ole midagi hullu, enesetunne on küll jube halb, aga küll varsti üle läheb nagu gripp, mida ma selle aasta alguses põdesin,» kirjeldas ta. Ent läks arvatust palju hullemini ning kuigi praegu on ta tunnistatud terveks, s.t viimane koroonaproov oli negatiivne, pole noore mehe tervis täielikult taastunud.

«Igapäevaselt saadab mind tugev väsimus, pearinglus, kerge valu rinnus ning üleüldine kehv enesetunne ja mõned sümptomid veel, mille seoses koroonaviirusega pole ma veel kindel,» jutustas ta.

Väsimus tähendab tema sõnul täielikku energia puudumist ja nõrkust, mis muudab igapäevaelu korraldamise väga raskeks. «Ei aita ka väljamagamine, sest ärkad ikka väsinuna ja see väsimus ja unisus ei kao ka päeva jooksul kuhugi,» sõnas ta.

Rauno teeb murelikuks see, et noorte ja hea tervisega inimeste seas on levinud suhtumine, et kui haigestungi, siis põen selle kergelt läbi. «Ei ole tegelikult mingit garantiid, et pärast koroonaviiruse läbipõdemist oma varasema tervise tagasi saad,» lausus ta. «On tuhandeid teisi sarnaseid juhtumeid, kus koroonaviirus on inimeste tavapärased elud täiesti ära rikkunud. See kõik on psühholoogiliselt väga rõhuv ja masendav, sest kui ikka mitu kuud pärast viiruse saamist ei ole märgata paranemist või kui halvemal juhul isegi sümptomeid aja jooksul juurde tuleb, on väga raske säilitada lootust, et asi üldse kunagi paremaks läheb.»

Sestap soovitab Rauno Ruus võtta tõsiselt soovitusi, kuidas viirusest hoiduda ning seda mitte edasi levitada, kaasa arvatud maski kandmine ja kogunemiste vältimine. «Ma ise pean üheks kõige tähtsamaks viisiks seda, et kui keegi meist tunneb end kasvõi natukenegi tõbisena, siis me ei lähe tööle ega kuhugi mujale teiste inimeste sekka enne, kui on teinud test ja saadud teada, et meil tõesti koroonaviirust ei ole,» lisas ta.

Rauno tunnistab, et just sellisel põhjusel ta Hispaanias viibides viiruse saigi, kui puutus kokku perekonnaga, kelle puhul hiljem selgus, et neil olid sel ajal juba sümptomid, kuid mida pere pidas tavaliseks külmetuseks. «Tagantjärele tarkusena ei oleks ma üldse pidanud sinna nii kauaks jääma, aga ajas tagasi minna ei saa, et seda muuta.»