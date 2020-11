Otepääl plaanitakse 7. talveöölaulupidu

Otepää kultuurikeskuste töötajad, kes pidu korraldavad, usuvad, et pidu lisab väärikat kõla talvepealinna tiitli kandjale.

Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soonberg ütles, et peole on oodatud nii koorid kui ka niisama laulusõbrad.

Kavas on 18 eestikeelset laulu omaaegse populaarse laulusaate «Horoskoop» ajast.

«Sellega teeme kummarduse juubilaridele, kes on laulnud «Horoskoobi» laulud meie südametesse,» ütles Soonberg. «Tegemist on kooslaulmisele ja koosolemisele pühendatud peoga, mille võtmesõna on koorilaul.»