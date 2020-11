Valga valla hangete korraldus põhjustab pettumust

Valga vallavolikogu liige Monika Rogenbaum tõi välja kaks suuremat murekohta: niinimetatud indikatiivsed hanked ja kohustusliku hankeplaani puudumine. Indikatiivsete hangete tegemine tähendab voliniku sõnul, et hanketahtlus puudub – selgitatakse välja hinda. «Näiteks Valgas E. Enno 28 ehitamine ja Uus 14 rekonstrueerimine. Aasta algul oli hange, mille pakkumusi hindas vallavalitsus nii kaua, kuni pakkumuste jõusolek sai mööda. Siis tunnistati menetlus luhtunuks.»

See tähendab Rogenbaumi sõnul, et ettevõtjad, kes koostavad pakkumust, on ebaõiglaselt koheldud. «Pakkumuse kokkusaamine tähendab 2,5 nädalat kuni kuu tööd, sest projekt tuleb läbi töötada, leida üles varjatud tööd, projekteerimise vead ja nii edasi.»