«Oleme teinud koroonast tondi, kuid ei märka, kui palju võimalusi see samas avab,» ütleb Võrumaa ettevõtja Aigar Pindmaa. FOTO: Arvo Meeks

Aigar Pindmaa on mitmekülgne ja sihikindel ettevõtja, kelle Kubija hotell ja spaa tuntud üle Eesti. Vana-Võromaa piires on vaid Värska Kubijaga sama mõõtu. Alates märtsist on Eesti turismimajandus olnud pandeemia tõttu sügavas kriisis, mis mõjutab kahtlemata ka arvukaid Võru maakonna turismiettevõtteid.