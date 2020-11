Kirves jõuab Põlva-lähedaste geenimetsade kohale

Kuna niinimetatud geenimetsades asuvad ka metsanduslik õpperada, rikkalikud marja- ja seenekohad ning suure külastatavusega Laari lõkkekoht, on tegu kõrgendatud avaliku huviga (KAH)-alaga, kus raietegevus peaks olema avalikkuse erilise tähelepanu all. Sestap oli riigimetsa majandamise keskus (RMK) reedeseks kaasamiskoosolekuks kutsunud selgitusi jagama tõelise raskekahurväe, kelle seas olid metsandusprofessorid Hardi Tullus ja Veiko Uri, maaülikooli teadur Tiit Maaten, RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, kaguregiooni varumisjuht Tanel Täheste, taimla- ja seemnemajandusosakonna esindajad. Paraku oli avalikkuse, sealhulgas turismikorraldajate huvi sedapuhku pea olematu: kümmekonnale palgalisele metsamehele pakkus seltsi üksnes Lõuna-Eesti Postimehe reporter.

Tiit Timbergi ülevaate kohaselt hõlmab Laari KAH-metsa majandamise kava aastateks 2020–2030 kokku 468 hektarit, millest 88 protsenti moodustavad männikud. Võrdselt kuueprotsendiliste osakaaludega järgnevad kuusikud ja kaasikud.

Männik hakkab eluea lõppu jõudma

Veel sel aastal on plaanis lageraie 1,8 hektaril, aegjärkne raie kahel hektaril, valik­raie 2,3 ning sanitaarraie 4,6 hektaril. Järgmisel aastal on plaanis lageraie 14,9 hektaril ning ülejärgmisel aastal harvendusraie 11,8 hektaril. Kokku nähakse lageraieid ette 42,1, harvendusraieid 20 hektaril.

Kuna RMK on hoidnud Laari geenimetsa kui silmatera, on metsaülema sõnul männikute raieid ajatatud just lähtuvalt käbiaastatest. «Samas hakkab siinne männik oma eluea lõppu jõudma,» tõdes ta.

Hardi Tulluse sõnutsi tuli geenimetsade idee professor Ivar Etverkilt 40 aastat tagasi. «Siis olid ühed teadmised, praeguseks on teistsugused. Muutunud on ka kliima. Tookord vaadati rohkem tüve kvaliteeti. Mõisnikud tegid vigu, tuues kaugelt Kesk-Euroopast seemet. Samuti toodi seda rabast ja liivaluidetelt, kus puude kasv aeglasem,» rääkis ta geenivaramu eelloost.

Marjad elavad mõõduka raie üle

«Muud metsaväärtused jäävad siin ka alles. Siin on ju parimad kukeseene- ja pilvikumetsad, on ka pohli ja mustikaid. Kui harvendada mõõdukalt ja laikudena, elavad marjad selle ilusti üle. See viis hektarit aastas ei tohiks kuidagi häirida puhkust võimaldavat väärtust, kui metsa tullakse marjule või lihtsalt jalutama,» leidis professor.

Tanel Täheste andmeil on enam kui 80-aastast metsa KAH-alal 250 hektarit. «Kui teha igal aastal viis hektarit, siis järgmise 50 aasta jooksul ongi see 250 hektarit koos. Kui arvestada praegu 30–80-aastaseid puistuid, siis 50 aasta pärast on siin küpseid metsi sada hektarit. Ma ei saa nõustuda, et praegune raieplaan on väga konservatiivne. Järgmise kümne aasta jooksul siinsete küpsete metsade osakaal küll suureneb, aga sealt edasi hakkab langema,» märkis ta.

Aegjärkse, valik- ja lageraie võrdlustulemuste ning edasiste soovituste saamiseks rajatakse ühele kvartalile veel selle aasta lõpus eri raieviiside katseala.

«20 aastat enne uuendusraiet võiks männikuid harvendada, et anda tulevastele säilikpuudele kohanemisvõimet, sest need ei taha kuidagi üleval püsida,» näitavad Timbergi tähelepanekud.

«Kui tiheda metsa järsku hõredaks teeme ja üksikud säilikpuud alles jätame, ei ole need maa küljes piisavalt kinni. Aga kui muuta mets sujuvalt hõredaks, kasvatavad allesjäetavad rohkem juuri alla ja muutuvad rohkem tüüakamaks. Looduslikud väikesed männid on seetõttu nirud, et suured puud võtavad toitained ja vee endale. Kui puid jääb vähemaks, paranevad ka toitumistingimused ja seemet tuleb rohkem. Metsaserva võib kuuski jätta, sest need on tuultega harjunud,» lisas Tullus.

Raiutakse eri vanuses metsa

Tanel Täheste tõdes, et kui meil on hektarite kaupa ühesuguseid, 90-aastaseid metsi, ei ole kõiki neid mõtet hoida veel 30 aastat ja mõelda siis, mida teha. «Seetõttu raiume 90-aastast ka. Aga loomulikult langetame eelisjärjekorras üle seisnud metsa.».

Hardi Tullus tunnustas RMKd selle eest, et see ei võta küpseks saanud metsi korraga maha. «Üks põhimure ühiskonnas ongi, et peljatakse nende korraga raiumist. Aga RMK suuromanikuna venitab oma kasutust laiemaks. Väikeomanik raiub oma hektari korraga ära ega saa enam sada aastat sellist mahtu.»

Lageraie on kõige odavam

Professor tunnistas, et lageraie on kahtlemata kõige odavam. «Kuuse puhul ongi kindlam lageraie, sest meie kliima- ja mullatingimustes on kuusk väga tundlik. Näeme seda nii kuuse-kooreüraskist kui juurepessust. Mänd on kindlasti vastupidavam nii tormidele, põuale kui liigniiskusele. Siin aga on ideaalne männimets, kuhu võib ka kuuske jätta, kui loodus on teda juba pakkunud. Aga kui tahta männiuuendust, tuleks kuused enne välja korjata.»

Maaülikooli andmeil istutab RMK praegu veel võrdselt mändi ja kuuske. «Eraomanikud panevad kuuske rohkem, sest kuusiku käimasaamine noores eas on väiksema riskiga,» märkis Tullus.

«Mändi istutatakse vähe peamiselt põtrade tõttu,» lisas Täheste.

«Hirm on suurem, kui tegelik põtrade tekitatud kahju,» oponeeris Timberg.

Metsameeste seltskonnast kõlas aga arvamus, et erametsaomanikul on juba selle pärast kasulikum istutada kuuske, et metsamajandamise eeskirja kohaselt peab hektaril kasvama vähemalt 1500 kuuske või 3000 mändi.