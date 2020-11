Omavalitsused hindavad maskivaru piisavaks

«Praegu on meil piisav varu, aga tundub, et tuleb veel varuda,» sõnas Valga vallavanem Ester Karuse. Peale vallavalitsuse enese ja selle allasutuste töötajate tuleb tema sõnul mõelda ka vähekindlustatud perede tarbeks maskide soetamisele. «Aga pole veel selge, kuidas seda tagada.»

«Uudis on veel väga värske ja ootamatu,» nentis reedel Räpina vallavanem Enel Liin. «Meil on piisav maskivaru olemas. Ootame ära valitsuse täpsustused.»

Valitsuse otsusega on kohustuslik kanda maski või katta nina ja suu muul moel siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses ja -tegevuses, täiendõppes ning koolitusel. Seda ei pea tegema need, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed. Ka ei tule maski kanda, kui on tagatud piisav distants. Valitsus töötab välja plaani, kuidas tagada maskid vähekindlustatud inimestele.