Kampaania «Talv on teel» kutsub sõidukijuhte jälgima teeolusid

Talvised teeolud tähendavad Eestis palju enamat kui ainult lumist teed. Lund ei pruugi maha sadanud olla, aga temperatuuride kõikumised tähendavad, et teeolud ja sõidutingimused võivad muutuda väga kiiresti. Seega, olenemata hetkel valitsevast ilmast, on tarvis meeles pidada, et talv on teel.

„Kampaania eesmärk on juhtida liiklejate tähelepanu sellele, et teeolud muutuvad talvel kiiresti ja liiklemiseks tuleb valida ohutu sõidustiil,“ rõhutas Maanteeameti teehoiudirektor peadirektori ülesannetes Raido Randmaa. „Talv on teel nii sõna otseses mõttes ehk tee on libe või lumine ja talv on teel ehk tulemas. Seega tasub vältida asjatuid möödasõite ja äkilisi manöövreid. Ristmikul või ülekäigurajal teed andes tuleb aegsasti kiirust vähendada.“

Ta lisas, et meie hooldepartnerid on talveks valmis ja juba teinud ka ilmastikule vastavat teehoolet. Siiski peavad liiklejad arvestama, et tee hooldamiseks on ette nähtud aeg, mille jooksul peab talihoole tehtud olema. Seetõttu tuleb ka liiklejatel tähelepanelik olla ning arvestada muutlike tee- ja sõiduoludega.