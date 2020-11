Noorte tunnustuskonkursi finaliste jagus ka Lõuna-Eestisse

Laheda Koolipäeva noortekonverentsil välja kuulutatud Hea Eeskuju 2020 Vladislav Virtonen jõuab oma tegemistega kõikjale. “Vladislavi näol on tegemist noorega, kes ei otsi vabandusi, vaid lahendusi,” kirjeldab Hea Eeskuju eestvedaja Hanna Liis Suuder. Ta panustab oma kogukonda, tegutsedes juba praegu abipolitseinikuna. Samuti kaasasutas ta sotsiaalse ettevõtte Edukoht, kus noortele õpetatakse programmeerimist. Ta on ka noortehäkatonide kaaskorraldaja ja olnud tegus nii õpilasesinduses kui Sillamäe noortenõukogus, samuti Narva 2024 meeskonna liikmena. Lisaks õpetab noormees kohalikele inglise keelt ning on FLEX programmi kohalik esindaja. “Ma tahaksin noortele rääkida ja näidata, et kui sa tahad midagi saavutada, siis kõik on võimalik. Sõltumata sellest, kas sa kasvasid üles vanematega või ilma, kas sinu perel on suur sissetulek või väike. Kõik on võimalik, kui piisavalt palju tegutseda,” räägib Virtonen tiitli olulisusest. Tema sõber Siimon kirjeldab Vladislavi nii: “Kui Vladislavi kirjeldada, siis ta on suhtumisega: “Kes teeb? Mina teen.””