Videod ⟩ Politsei avas Võru peo laialiajamise uusi detaile

Pealtnägijate arvates kasutasid korrakaitsjad liigset vägivalda. Tamula järve ääres asuva klubi 31. sünnipäevapidu algas kell 21 avaliku üritusena. Pärast keskööd jätkus see erapeona, kuhu kohalolnute sõnul uusi külastajaid sisse ei lastud. Valitsuse korraldusel peavad aga meelelahutusasutused kohapeal viibivatele külastajatele uksed sulgema südaööst.

Elu24-ga rääkinud peokülastaja sõnul tuli politsei pidu kinni panema vahetult pärast keskööd, kuid kuna tegemist oli eraüritusega, kuhu kedagi sisse ei lastud, lahkusid nad klubist. Paari tunni möödudes saabusid politsei kiirreageerijad.

Nagu ühest filmitud videost näha, ajasid kiirreageerijad rahva klubist välja, tõstsid nende peale häält ja pealtnägijate sõnul tõuklesid. Peol viibinud naise väitel kasutati vägivalda ka rahumeelsete piduliste peal. «Mul tuttav väänati niisama ära ja ta on rahulik mees, ei kakelnud ega räusanud,» kirjeldas naine. Kohal viibinute arvates oli vägivald ebavajalik ning kohati šokeeriv.

Tuled kustutas baari töötaja

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk teatas esmaspäeval, et pole õige öelda, et politsei tuli põhjendamata üritust laiali ajama, kuigi tegu oli erapeoga, kus korda ei rikutud.

«Tegu oli avaliku üritusega, mida reklaamiti sotsiaalmeedias kõigile soovijatele ning kus põhimõtteliselt rikuti kõiki reegleid olenemata, et baari omanikuga suheldi enne üritust ennetavalt ning selgitati, millised piirangud viiruse leviku tõkestamiseks avalikele üritustele kehtivad. Mõistva suhtumise ja ettevaatusmeetmete rakendamise asemel tegi omanik endast oleneva, et kohapealset olukorda üksnes keerulisemaks ajada: eiras üritust läbiviies viiruse leviku tõkestamiseks seatud nõudeid, eiras korraldust üritus lõpetada ning takistas erinevatel viisidel kohale saabunud politseiametnike tööd. Lõpuks väitis, et tegu ei olnudki peoga, vaid ruumis toimus kinoseanss ja kinod ei olevat ju keelatud,» kirjeldas Virk.

Politsei esitas tõestuseks videoklipi, kus baari omanik ässitab ürituse lõpetamise asemel rahvast kohale jääma ehk korrarikkumist jätkama.

Samuti ei pea politsei teatel paika info, et politsei kustutas baari sisenedes tuled, et ruumis viibijad ei saaks politseinike tegevust filmida. Baari töötaja kustutas Virga sõnul tuled, püüdes takistada sellega politsei tegevust ning pannes ohtu oma külalised, kel tekkis raskusi ruumis liikumisega.

Pea lõi ära politseinik

Üks väide on, et baarist üht kinnipeetud meest õue tuues lükkas politsei ta niimoodi pikali, et too kukkus peaga vastu parklas seisnud autot ja sai viga. Reaalsus on politsei teatel vastupidine. «Baarist välja toodud mees osutas politseinikele vastupanu nii, et üks politseinikest libastus ja kukkus peaga vastu parklas seisnud autot, ta jätkas teenistust,» kirjeldas Virk.

Kommentaariks väidetele, et politsei oli baari sisenedes inimeste vastu põhjendamatult karm, vastas

Virk, et pärast esimeste politseipatrullide saabumist ja antud korraldust üritus lõpetada, oli ruumis viibijatel pea kaks tundi aega võtta oma asjad ja rahumeelselt lahkuda. «Osa lahkus, enamus eiras jätkuvalt keeldu, mistõttu kaasati lisapatrullid, kes tegutsesid resoluutselt, andsid valjuhäälseid korraldusi, et korrarikkumine viivitamata lõpetada. Seepeale enamus lahkusid ruumist vabatahtlikult, kellelgi ei takistatud üleriideid kaasa võtmast. Ruumi jäid üksikud inimesed, kes endiselt ei allunud korraldustele ja takistasid politseitööd. Nende suhtes tuli kasutada jõudu, sest omal tahtel nad ei lahkunud. Kogu peoseltskonnast kolm inimest viidi kainenema.»

Klipp ajast, mis külalised olid teadlikud, et pidid peolt lahkuma:

Viirusohu takistamiseks kehtestatud reeglite eiramise osas viib menetlust läbi terviseamet, kes otsustab ka määratava karistuse.

Nädalavahetusel oli Eesti eripaigus teisigi analoogseid juhtumeid, kus baarid-pubid eirasid valitsuse korraldust pärast südaööd uksed sulgeda ega teinud koostööd, et viirusohtu vähendada ajal, mil nakatanute arv Eestis üksnes kasvab. Mitmetel juhtudel tuli sealgi politseil sekkuda, et üritused lõpetada – info neist vahejuhtumitest on edastatud terviseametile, kes neid rikkumisi menetleb.

Viimased pidulised, kes suruti jõuga maha ja toodi ruumist välja: