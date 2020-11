Toidupank kogub toiduannetusi, et üheskoos katta abivajajate pühadelaud

Barbora e-poes saavad kõik heasoovijad 23. novembrist kuni 31. detsembrini teha toiduannetusi, aitamaks katta majanduslikesse raskustesse sattunud perede söögilauda eesseisval pühadeperioodil.

Koroonakriisist tingituna on Toidupangast abi saavate inimeste arv märkimisväärselt kasvanud ning ulatub mõnes maakonnas aastataguse ajaga võrreldes kahekordse tasemeni. Toidupanga esindaja Claudia Vihma põhjendab kampaania vajalikkust: „Eestis on üha rohkem neid inimesi, kel on raskusi endale igapäevase toidu hankimisega ning kes võib-olla juba praegu tunnevad muret, kuidas sel aastal katta enda ja oma pere jõululaud.“ Ta lisab: „ On väga tervitatav, et heasoovlikud inimesed saavad e-poes mugavalt ja turvaliselt oma annetusega abivajavaid peresid jõulude eel toetada. Toiduannetuste kogumine interneti teel on Toidupanga jaoks üha olulisem olukorras, kus Eesti elanikud teostavad oma igapäevaseid oste aina sagedamini interneti teel. Oleme väga tänulikud koostöö eest Barbora e-poega, mis seda võimaldab.“

Annetaja leiab Barbora e-poest annetuseks mõeldud ulatusliku sortimendi, kuhu kuulub kokku ligi 600 toodet, sh kõrvuti toiduainetega ka pühadekingiks sobivaid tooteid. „Iga ostuga on võimalik valida annetamiseks sobiv toode, see vastavalt markeerida ning meie tarnime annetuse seejärel Toidupangale. Sealjuures pole annetuse suurus kuidagi piiritletud ning võib alata ka ühest purgist hapukapsastest või piparkoogipakist," rääkis Barbora.ee tegevjuht Kirke Pentikäinen. "Lisasime pühadeperioodiks sortimenti ka temaatilisi maiustusi ja mänguasju, et soovi korral kõrvuti toidu annetamisega ka kingirõõmu valmistada."

Toidupangale annetamiseks saab Barbora.ee keskkonnas valida sellealase spetsiaalse alammenüü, kus kuvatakse kõik annetuseks sobilikud tooted. Enne ostu lõplikku kinnitamist peab ostja veel täiendavalt kinnitama valitud konkreetse toote või toodete annetussoovi. Annetatud tooted komplekteeritakse ostukorvist eraldi ning need toimetatakse kahel korral nädalas Toidupangale.