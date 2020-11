Õpilasfirmade konkurss-laat Värskas toimub seekord nii-öelda maskiballina

Kui varasemalt on laat olnud rahvusvaheline, siis sel korral väljapoolt Eestit osalejaid ei ole. Setomaa kolmest koolist on laadal esindatud 7 minifirmat ja 1 õpilasfirma. Kokku on registreerunud 23 firmat.

Laada peakorraldaja Ingrit Kala sõnul on õpilasfirmade konkurss-laat saanud kuue aastaga Värskale nii omaseks, et kohalikud juba ootavad novembri lõpus toimuvat sündmust. „Siin pakutakse kaupa, mida tavaliselt poest ei leia,“ kinnitab Kala. “Õpilasfirmad on alati üllatanud uute, praktiliste ja nutikate toodetega.“

„Laat on alati kahepoolne, nii müüjad kui ostjad,“ ütleb Kala. „Tänases keerulises olukorras, kus enamus sündmused jäävad ära, on noorte jaoks oluline saada mingitki väljundit tundide ja päevade viisi mõeldud, toodetud ja disainitud esemetele. Noored on kauba valmistamisel pingutanud, küllap on Värskasse ka uudistajaid ja ostjaid tulemas. Kindel on see, et jagame tunnustust parimatele! Ootan alati ise ka põnevusega, et millega noored mind sel korral üllatavad ja millised tooted osutuvad menukateks.“