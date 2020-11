Rahvastikuministrilt said kodanikupäeva aumärgi ka lõunaeestlased

"Teie oletegi need tänu kellele toimuvad vahvad kultuuriüritused, tänu kellele aidatakse neid, keda muidu ei märgataks ja tänu kellele tõstatuvad teemad, mis muidu märkamata jääksid. Eesti vajab teiesuguseid toimekaid inimesi ja mul on hea meel, et te annate väsimatult oma panuse paremasse homsesse. Olgu see aumärk tunnistuseks ja kinnituseks sellest, et te ajate õiget asja,“ ütles rahvastikuminister Solman. Minister lisas, et inimesed, keda täna tunnustame 2020. aasta kodanikupäeva aumärkidega, on täitnud oma kohuseid siin elus väga erilisel moel, suure kohusetunde ja armastusega. „Te olete suured maailmaparandajad. See teeb teid kodanikeks suure algustähega,“ ütles minister.