Viisteist aastat rühkimist viis Anneli Oti sihile

«Meestele meeldivad käegakatsutavad asjad, mille kasu oleks käes kohe täna, asi tehtud ja kõmm… Naiste tugevus on pikalt pingutada millegi nimel, kus näed, et asi on vajalik järeltulevale põlvkonnale.» Need laused sobivad iseloomustama ka tema senist poliitilist karjääri, kus ta samm-sammult on liikunud tipu poole.