Arved Breidaks: uus valik: habe või mask?

Maskikandmise puhul pole küsimus kodanike eneseväärikuse alandamises või «suukorvistamises», nagu neid etteheiteid võib sotsiaalmeediast leida. Küsimus on selles, kas inimene soovib kurjalt viiruselt hoogu maha võtta või mitte. Maski ettetõmbamine on kõige lihtsam viis viiruse levikut pidurdada, kui peate avalikus kohas ringi liikuma.

On muidugi terve rida inimesi, kes väidavad, et tegelikult ei kaitse mask kedagi. Et selle kandmise nõuet pole põhiseaduses kirjas ja koroonaviirustki pole ülepea olemas. Valed on alati ilusad ja ligitõmbavad, aga usk on imesid teinud seni peamiselt piibliraamatus. Sestap on arukam uskuda pigem tunnustatud arsti, kes soovitab maski kanda, kui isehakanud arvamusliidreid, kes peavad seda inimese alandamiseks.