Võru pallurid võitsid lähimat konkurenti

Teise geimi alguses suutis Võru edu sisse saada, mis viis ka võidule seisuga 25 : 17. Kolmas geim algas tasavägiselt, kuid seisult 9 : 9 suutis mitu punkti järjest saada Neemeco. Skoori 13 : 20 juures tundus juba, et võit on libisemas Neemecole, kuid heade vahetuste ning servidega suudeti vahe kinni nõeluda ning sellegi mängujärgu võitis Võru 25 : 23.