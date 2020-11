Anneli Ott: iga raamatukogu on vajalik

Kahjuks on Võru vallavalitsusel kavas sulgeda raamatukogud Tsolgos, Sõmerpalus ja Vana-Vastseliinas. Seal jääksid inimesi teenindama lühikest aega avatud väliteeninduspunktid.

Võru valla Facebooki-lehelt võime lugeda: «Võru vallavalitsusel pole plaanis ühtegi raamatukogu sulgeda! Peamine eesmärk on raamatukogude töö tsentraliseerida.» Miks on tsentraliseerimine eesmärk omaette? Kaugemate külade elanikud kaotavad sellest palju.

Näiteks on Tsolgo raamatukogu suurepäraselt toime tulnud. Sulgemise asemel tuleb mõelda teenuste laiendamisele ning nüüdisajastamisele. Valla ettepanek on lühinägelik kultuuripoliitiline otsus, millel pika vinnaga regionaalmajanduslik mõju, sest teenuste piiramine ahendab arenguvõimalusi.

Koroonakriisi leevendamiseks ja majanduse turgutamiseks eraldas riik aprillis omavalitsustele lisaeelarvest 130 miljonit eurot. 30 miljonit eraldati otseselt kriisimõjude kompensatsiooniks, 70 miljonit uuteks investeeringuteks ning 30 miljonit kohalikele teedele.

Teenuste piiramine külades süvendab ääremaastumist ja surub väiksemaks arenguvõimalused.

Võru valla eelarve suurenes 1 407 824 euro võrra, millest teede investeeringuteks on 521 757 eurot, otseselt koroonakriisi kuludeks 266 067 eurot ja uuteks investeeringuteks 620 000 eurot. Vald on valinud investeeringuteks Väimela tervisekeskuse hoone remondi (162 438,48 eurot), Vastseliina spordihoone küttesüsteemi ehitamise (28 776 eurot), Vastseliina üürielamu ehituse (218 731,21 eurot) ja Kääpa sotsiaalkeskuse hoone remondi (210 054,31 eurot). Jääb mõistetamatuks põhjendus, et raamatukogude ümberkorraldamine infopunktideks on vajalik eelarve piiratuse tõttu.

Raamatukogul läheb nii hästi, kui hästi omavalitsus ja kogukond seda väärtustavad. Külastuste ja laenutuste arvu vähenemine on üsna tavapärane, kuid vallavalitsus ei tohi alla anda. Väliteeninduspunktiks muutmine ei ole heatahtlik samm. Raamatukogu edukaks toimimiseks on vaja tagada vastavad tingimused.

Tagasihoidliku külastajate arvu puhul võiks omavalitsus esmalt mõelda, kuidas aidata. Inimestel on hea raamatukokku tulla, kui ruumid on nüüdisaegsed, tagatud on korralik internetiühendus ja heas seisukorras arvutid. Sama oluline on mõistlik rahastus nii lugemisvara soetamiseks kui üritusteks. Liites juurde raamatukoguhoidja ettevõtlikkuse, võiks raamatukogusid saata maal edu ja nad oleks väärikad partnerid nii omavalitsusele kui kogukonnale.

Kui rahvast vähe, võiksid teenused koonduda, nagu seda on juba ligi 20 aastat Tsolgo arendusühingu eestvedamisel tehtud Tsolgo piirkonnas. Endises koolimajas saavad külaelanikud käia raamatukogus, teha toiminguid internetis – kas või kaugtööd. Lisaks saab käia duši all, kohapeal on pesumasin ja massaaživõimalus, tegutsevad töötoad. Sama idee alusel pakub laia teenuste ringi ka näiteks Helsingi südalinnas asuv raamatukogu Oodi.

Võru valla väikeste külade raamatukogusid pole vaja üksnes külaelanikele, vaid kõigile, kes me tahame, et elu oleks võimalik kõikjal Eestis.

Omavalitsuste ülesanne on ka ülal pidada valla raamatukogusid ning leida selleks raha. Oma inimestest tuleb lugu pidada ja nendega arvestada valla igas nurgas.