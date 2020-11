Üks liini vajadust rõhutav inimene on Kadi Traagel, kes väitis, et lapsed ei saa enam õhtuti peale muusikakooli ise koju. «Pean mitu korda Räpina vahet käima õhtu jooksul. Lisaks meil oli auto peaaegu kaks kuud paranduses ja siis pidin naabreid ning sugulasi paluma, et nad lapsed koju tooksid,» ilmestas ta olukorda. Olukorrale lisandub veel seegi, et varem said lapsed bussiga linnast vahepeal kodus käia, siis nüüd sellist võimalust pole. Vanemad peavad vahepeal ise töölt ära käima, et lapsed koju viia. «Saan aru et inimesed peavad ise hakkama saama, aga nii elementaarne asi nagu ühistranspordi võimalus võiks ikka olla. Osad prouad rääkisid samuti et linnast arsti juurest koju tulles on ainuke võimalus nüüd takso võtta,» kommenteeris ta. Ta uuris antud liini vajadust ka kohalikelt inimestelt ja sai teada, et temaga saranases seisus on vähemalt viis peret.