Vargad himustavad tehnikat ja paate

Kagu jaoskonna politseimajor Andres Saaron nentis, et viimase poolaasta jooksul on Kagu politseijaoskonna piires ning iseäranis Valgamaal sagenenud just vargused maakodudest ning suvilatest, aga ka avalike veekogude juurest.

Pihta pandud kolm paati

«Neis piirkondades on varaste saagiks langenud peaasjalikult murutraktorid ja tööriistad, aga kolmel juhul ka avaliku juurdepääsuga veekogu ääres seisnud alumiiniumpaadid,» täpsustas Saaron.

Miks pikanäpumehed tänavu just Valgamaal sedavõrd aktiivsed on, pole Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keiski sõnul veel üheselt selge. «Praegu on nende varguste ja sissemurdmiste asjaolud veel väljaselgitamisel.»

Kuivõrd varavastaseid süütegusid pannakse toime peamiselt siis, kui pererahvas kodust eemal on või maamaja sügistalviseks perioodiks omapäi jätab, tuleks kodust lahkumise eel üle vaadata, kas uksed ja aknad ikka said lukku. «Lukud ja uksed ei pruugi küll kurikaela takistada, aga ka korraliku luku või tugevate uste lõhkumine pikendab ja raskendab kurikaela eesmärgini jõudmist,» kordas Andres Saaron üle vana tõe.

Naabrite roll mitmes mõttes oluline

Politseimajor soovitab suvekodude või maakodude juurde paigaldada ka liikumisanduriga valgustid, mis vargal tegutsemise ebasoodsaks muudavad. Mõelda võiks ka turvafirmaga lepingu sõlmimisele või valvekaamerate paigaldamisele, mis majaümbrusel silma peal hoides võõrad eemale peletaks.

Oluline on ka naabrivalve. Ühelt poolt peletavad inimesed oma ligioluga vargad eemale. Teisalt on nad varguse aset leides politseile tunnistajateks, kellelt saadakse tihti kaalukaid juhtlõngu. Mõne kahtlase isiku tundemärgid, sõiduki kirjeldus või suisa registreerimisnumbri ülesvõte võib saada kohtus oluliseks tõendiks.