Võru südalinna sild saab korda

Vabaduse tänava sild Võru linnas vajab remonti. Silla alune on mitmel korral varisenud ning auke mitu korda täidetud. FOTO: Tomi Saluveer

Võru linn teeb järgmisel aastal korda südalinnas asuva Vabaduse tänava silla. Pool sajandit tagasi üle Koreli oja ehitatud silda on kahjustanud suured vihmad, mis on uhtunud ära silda ümbritsevat pinnast ja teeosasid. Silla alune on mitmel korral varisenud ning auke mitu korda täidetud.