Valgamaa palgad on jätkuvalt Eesti madalaimate seas

Statistikaameti analüütiku Karina Valma sõnul saame jätkuvalt rääkida palgakasvust, ehkki see on viimaste aastatega võrreldes tänavu pidurdunud.

Ta nentis aga, et kolmandas kvartalis kahanes palk aga vaid kaubanduse ning majutuse ja toitlustuse tegevusaladel – vastavalt 8,9 ja 4,3 protsenti. "Need tegevusalad on ka koroonaviirusest ja sellega seotud piirangutest kõige enam mõjutatud," tõdes analüütik.