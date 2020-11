Mehikoorma põhikool Põlvamaal läks koroonajuhtumi tõttu distantsõppele

Mehikoorma põhikooli direktor Ege Helleng täpsustas, et põhjus, miks distantsõppele läks kogu kool, mitte vaid osa klasse, nagu suurel osal juhtudel, seisneb selles, et viirusesse jäänud töötaja andis tunde kõikidele klassidele. Ta lisas, et kool on ühtlasi väike, seal õpib 20 last.