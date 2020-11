Valga linnas on hästi hoitud saladus

Kompromissina andis muinsuskaitseamet loa lammutada varemeis tagumine tiib ning katta fassaadid puitkiudplaatidega. Hoone saatus jäi lahtiseks. Enne keskväljaku pidulikku avamist tuli meil korduvalt aru anda, kuidas on võimalik, et uhke väljaku kõrval seisab selline kolemaja.

Väljak ei ole kunagi pelgalt ilusa sillutisega, pinkidega varustatud plats. Sellel peavad olema «seinad» – ümbritsevad hooned. Kesk 19 hoone täidab tulevikus seda rolli suurepäraselt. Ilma selle majata oleks oma «seina» kaotanud nii Riia tänav, Jaani kiriku plats kui ka keskväljak. See oli esmane põhjus, miks hakkasime kaaluma hoone lammutamist ja selle uuesti ülesehitamist koopiana. Liiati oli maja algupäraselt stiilne puitehitis, mis sobituks linnapilti.

Pöördusimegi eelmise aasta lõpus muinsuskaitseameti poole palvega hoone lammutada ja uuesti ehitada. Amet lükkas palve tagasi põhjendusega, et enne otsuse langetamist on vaja välja selgitada hoone väärtus. Vallavalitsus tellis ehitusuuringud, mille kevadel-suvel viis läbi ehitusinsener Toivo Erilt koostöös Piret Puhalaineniga TalTechi Tartu kolledžist.

Uuringud tõid üllatusi. Nende käigus selgus, et laguneva nõukogudeaegse fassaadi taga peitub tõeline aare. Ehitusinsener Erilti selgitusel pidi maja olemas olema juba enne Jaani kiriku ehitustööde algust 1787. aastal. Nimelt oli maja omanik pottsepp Johannes Kern, kes sellele kirikule ahjud ehitas.

Maja krundi kohta leiab märkmeid ka kodu-uurija Aleksander Saksa koostatud koduloolisest passist, kus on märgitud, et nimetatud kohal paiknes hoone juba Rootsi ajal (1683. aastal), millest ilmselt säilis osa maakivivundamendist. Praegu saab peaaegu kindlalt väita, et kõnealune hoone on vanim säilinud Valga puitehitis ja sellest vanem on linnas ainult osa Ramsi vesiveski müüridest.

Kui hoonest lähemalt rääkida, siis see oli tüüpiline 18. sajandi baltisaksa linnakodaniku elamu, milliseid on Lõuna-Eesti linnades säilinud üksikuid. Kahe ja poole sajandi jooksul on hoonet pidevalt ümber ehitatud ja nüüdseks on see pea tundmatuseni muutunud. Veel 18. sajandi lõpul pikendati elamut Riia tänavani ning see sai juurdeehitise, mis nüüdseks on lammutatud.

1850ndate aastate paiku sai elamust ärimaja, hoone keskel asuv mantelkorsten lammutati ning selles leidis koha kaks kauplusesaali. 20. sajandi alguses lisandus kahekorruseline juurdeehitis Jaani kiriku peasissepääsu vastas ning kadus katuse üks otsakelpadest. Sellele järgnesid ümberehitused nõukogude ajal ja Eesti taasiseseisvumise algusaastail, mille käigus kaeti hoone väljast ja seest mittesobilike viimistluskihtidega. Tõenäoliselt just suuresti nende kihtide tõttu oldi hoone väärtuse osas teadmatuses.

Veelgi lähem vaatlus on andnud teadmise, et maja konstruktsioonid on ootamatult hästi säilinud. Nii maakividest vundament, hoone rõhtpalkseinad kui ka katusekonstruktsioon on algne ja heas korras. Hoones tulid eemaldatud viimistluskihtide alt välja mõned algupärased siseuksed ja seintel on osaliselt säilinud maalingud. Selles valguses võib olla isegi rõõmus, et muinsuskaitse taotlust hoone lammutada ja uuesti üles ehitada ei rahuldanud. Liiatigi on avanenud võimalus taotleda Norra toetuste programmist «Kultuuriväärtuslike hoonete renoveerimine väikelinnades, kus on kehtestatud vanalinna muinsuskaitseala» toetust hoone taastamiseks.

Maja restaureerimine on kindlasti oluliselt kallim selle lammutamisest koos uuesti ülesehitamisega. Samas ei pea ma võimalikuks meie praeguste teadmiste juures enam hoone lammutamisest rääkida: originaalse maja kadumine linnapildist tekitaks Valga kohamälus suure lünga. Pealegi, juhul kui me läheksime edasi lammutamise ideega, võtaks muinsuskaitseamet hoone suure tõenäosusega mälestisena arvele ja seda maja me sellises seisus keskväljaku kõrvale jätta ei saa ega soovi.