Otepääl asuva Eesti vanima ööklubi Comeback uksed on suletud märtsi keskpaigast. Juhataja Siim Kalda sõnutsi pole avamine mõistlik eelkõige seetõttu, et südaööl tuleb klubi niikuinii sulgeda. «Kuid nagu nimigi ütleb, käib ööklubides tegevus öösiti. See ei ole õhtuklubi ega muu selline asi.»