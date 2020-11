Maailmanädal avardas Värska õpilaste silmaringi

«Usun, et kui noored mõistavad ülemaailmsete protsesside põhjusi ja tagajärgi, areneb neis ka hoolivus ja empaatia ning julgus võtta vastutust muutuste loomisel,» lisas Elgindy.

Fotojahist ja viktoriinist ahvatles osa võtma tasuta külastus Värska veekeskusesse. Kliimamuutuste teemapäeval said 10. ja 11. klassi õppurid üheks tunniks võtta üle koha klassi ees, andes oma teadmisi 1.–7. klassi lastele. «Harisin mitte ainult algklassilapsi, vaid ka iseennast,» rõõmustas 10. klassi õpilane Joosep Toom.

Abituriendid said näha David Attenborough’ dokumentaali «A Life On Our Planet» («Elu meie planeedil»). Film seadis fookusesse bioloogilise mitmekesisuse kadumise, andes samas tulevikuks ereda lootusekiire, mis õpilastele väga korda läks.