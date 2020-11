Riidaja käsitööringis sünnib looming enese rõõmuks

90ndate aastate alguses oli Riidaja külas palju koduseid naisi: mõni lastega kodus, teised niisama tööta. Nii tekkiski tollasel raamatukogu juhatajal Evi Pikasel mõte, et teeks käsitööringi.

Naised said järjest tööle, aga jäädi ikka kokku käima. Kodustele naistele öeldi naljatades, et kuule, pead käsitööringi minema – saad tööle. 1999. aasta sügisest läks ringi juhendamine Kehtna Kõrgemas Põllumajanduskoolis käsitöö ja kodunduse eriala lõpetanud Eve Toompalu kätte.

Samas igatseti päris oma ruume. Ringi 15. sünnipäeval sai tollasele Põdrala vallavanemale Aivar Uibule naljatades vihjatud, et viieteistaastane on paras teismeline ja tahab oma tuba.

Veerand sajandi jooksul on tehtud lilleseadeid, vitspunutisi, lapitööd, mänguasju, makrameed, siidimaali, kirivöösid, kaltsuvaipu, savitööd, paberitööd, naised on kudunud, heegeldanud, õmmelnud, tikkinud... Aktiivselt käib neid koos 15.

Kangastelgedel sai aga alguse juubelivaip, kuhu igaüks koob sisse oma triibu. Kangaspuud lõksuvad endises vallavanema kabinetis ja juubelipeol arvas Aivar Uibu, et talle sobib see töölaud väga hästi.

Mitmel aastal on naised osalenud kodukohvikute päeval. Riidaja mõisapäeval tehakse näitusi ja õpitubasid, koolilastele temaatilisi koolitusi. Jõulukuul on käsitöö näitusmüük. Eelmise jõululaada tuluga toetati väikest Eisit, kelle ema ja isa on Riidaja kooliga olnud pikalt seotud.