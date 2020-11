Tulihingeline Valgamaa talumees Ain Juurikas on end sisse seadnud Tõrva vallas Jõgeveste küla servas Rajamäe talus. «Seal kuusiku taga voolab Väike Emajõgi, aga sellel nõlval käivad sageli kitsed söömas ja rebased jooksevad ringi. Kevaditi kirendab siin lilli ja kostab linnulauluserenaad.»

On näha, et mees on jäägitult kiindunud oma kaunisse kodukohta.