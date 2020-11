Suri Eesti kuulsaim koolikass

Direktor Karmo Kurvitsa sõnul sai asi alguse aprillinaljast. 2015. aasta 1. aprillil avaldas kool pressiteate, et sügisel asub asutuses tööle kass. Tiheda konkursi võitis teate kohaselt kass Johannes, kes pidi hakkama andma kooliperele teraapilist tuge. Lubati ka, et kiisu töötasu on rikkalik toidulaud ja rohked paitused.