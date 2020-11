Lambid põlevad Põlvas ka tühjal staadionil

Põlva abivallavanema Janika Usina selgitusel on staadion valgustatud esmaspäevast neljapäevani õhtul kell 18–20, et seal oleks võimalik sporti teha. «See on olnud just vallakodanike soov, et prožektorid seal põleksid. Isegi kui mõnel hetkel seal kedagi ei ole – näiteks siis, kui vihma kallab kui oavarrest –, ei pea sellepärast veel tulesid kustutama. Asi peab olema süsteemne ja stabiilne, et kodanikud teaksid sinna tulla. Esmalt tuleb luua võimalus, küll siis loodud tingimusi ka kasutama hakatakse. Just viimasel ajal ongi staadionil õhtusel ajal üha rohkem inimesi,» on asevallajuht tähele pannud.