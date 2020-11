Sünnikirjad anti kätte erilistes oludes

Sünnikirjad said ajavahemikus 1. oktoobrist 2019 kuni 30. septembrini 2020 sündinud 57 last, kelle seas oli 34 poissi ja 23 tüdrukut. Lisaks said lapsed raamatu «Pisike puu», MTÜ Karukäpp liikmete kootud papud ning graveeringuga nimelise albumi.