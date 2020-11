Kitsed teevad aias sügiskoristust

«Kitsed käivad meie aias igal sügisel külmemate ilmade saabudes, et mahalangenud õunu süüa. Tihti on nad terve karjaga platsis ja aitavad aias sügiskoristust teha,» rääkis Kama.

Ta tõdes, et metsloomad muutuvad tasapisi julgemaks, kui keegi neid ära ei aja, ja tulevad päris akna alla. «Viimasel ajal on metskitsed meil igapäevased külalised ja panevad plehku alles siis, kui keegi õue läheb või auto käivitab.»

Kodukontoris töötades on arvutiekraanilt pilku tõstes mõistagi tore jälgida aias tegutsevaid metsloomi. «Lisaks kitsedele käib meil tihti ka jäneseid ja rebaseid. Eelmisel lumeta talvel saime lastega jälgida ühe valges talvekasukas nirgi tegemisi ja toimetamisi, kes mustal maapinnal hästi silma paistis,» rääkis Kama.

Maal elamise üks suuri plusse ongi tema sõnul see, et lastel on vahetu kokkupuude loodusega ning nad õpivad varakult ümbritsevat keskkonda tundma ja väärtustama. «Loomade nägemine tekitab neis iga kord suurt elevust ja äratundmisrõõmu.»