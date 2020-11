Kuri bakter röövis noorelt mehelt tervise

Kanepi vallast pärit Margus Hoop on kaitseväelane, kelle elu võttis pärast Kesk-Aafrika Vabariigi missiooni ootamatu pöörde. Nüüd on ta kaitseväe veteran. FOTO: Arvo Meeks

Küsimus – millise õppetunni eluks andis talle see, et välismissioonilt külge saadud salakaval bakter röövis talt tervise – ei pane vigastatud kaitseväelast Margus Hoopi pikalt mõtlema. «Elus pole ühtegi rasket olukorda, millest pole võimalik välja tulla.» Kui ei teaks, mis haruldane haigus tal on ja mida ta on pidanud läbi elama, siis ega pealtnäha esmapilgul aru saagi.