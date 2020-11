Tõrva vallavalitsuses loodi Magnus Kirdi toetusrühm

«Magnus läheb, meie elame kaasa. Nii tugevalt, et moodustasime isegi Tõrva vallavalitsuse treening-toetusrühma,» teatas täna Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Vallavalitsuse töötajatel oli täna erakordne võimalus teha ühine ringtreening maailma ühe parima odaviskaja Magnus Kirdi ja tema ühe treeneri Marek Visteri käe all. «Oli raske, aga kõik lahkusid hea tunde ja laes motivatsiooniga,» kirjeldas Ruusmann.

Vallavanem lisas, et toetusrühmas on esialgu 13 liiget, kellest kuus ei saanud täna treeningul osaleda. Toetamine jätkub ka tulevikus. «Esmane verstapost vähemalt olümpiani, aga loodame, et sealt edasi vähemalt kuni Magnuse karjääri lõpuni,» ütles Maido Ruusmann.