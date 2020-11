Võru haigla piirab väljastpoolt Kagu-Eestit tulijate sünnitama saabumist

Selleks palub haigla enne tulema hakkamist helistada sünnitusosakonda ämmaemanda telefonil ja veenduda, et koht on olemas. «Kui vaba kohta ei ole, siis me kahjuks ei saa teid vastu võtta,» teatas haigla.

Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask selgitas, et viimasel ajal on suurenenud soov haiglasse väljastpoolt Kagu-Eestit sünnitama tulla, kuna suurtes haiglates enam tugiisikut ehk lähedast sünnitusele kaasa ei lubata. «Hetkel saavad Kagu-Eestis sünnitajatel veel tugiisikud kaasas olla. Aga me ei soovi sünnitusturismi tekitada, eesmärk on eeskätt Kagu-Eesti maakondi teenindada. Viiruseolukorras risk läheb liiga suureks, me ei soovi seda tekitada. Meil siin ühel päeval oli juba üheksa sünnitust, see läheb natuke paljuks meie jaoks. Oleme valmis küll võtma väljastpoolt Kagu-Eestit, aga eelneval kokkuleppel.»