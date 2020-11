Rahvastikuminister paneb kirikutele südamele ohutusnõuete täitmise vajalikkust viiruse leviku tõkestamiseks

Täna algab kristlikus maailmas advendiaeg, paljudes kogudustes ja kogukondades on sel puhul lisaks jumalateenistustele traditsiooniks mitmed esimese advendi üritused, kontserdid ja kogunemised. Seetõttu on rahvastikuministri arvates asjakohane tuletada usulistele ühendustele meelde, kui oluline on praegu viiruse leviku tõkestamiseks pidada kinni kõikidest valitsuse kehtestatud piirangutest, et hoida iseend ja teineteist.